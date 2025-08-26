Загадка Новой волны: почему сорвалось выступление Юрия Антонова в Казани

Концерт Юрия Антонова в рамках "Новой волны" в Казани был неожиданно отменён. Ведущий Андрей Малахов сообщил зрителям о плохом самочувствии артиста и его госпитализации.

Ряд СМИ, ссылаясь на источники, распространили информацию о проблемах с давлением у народного артиста. Однако сам Юрий Антонов в комментарии для ТАСС опроверг эти данные.

Певец подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не нуждался в медицинской помощи. Причиной срыва выступления он назвал исключительно технические обстоятельства.

Ранее оргкомитет фестиваля также указывал на технические причины отмены.

В начале августа Юрий Антонов обращался к врачам из-за травмы нижних конечностей. Как сообщил близкий друг артиста, поэт Владимир Ильичёв, музыкант периодически испытывает дискомфорт в ногах.