Загадка Новой волны: почему сорвалось выступление Юрия Антонова в Казани

Концерт Юрия Антонова в рамках "Новой волны" в Казани был неожиданно отменён. Ведущий Андрей Малахов сообщил зрителям о плохом самочувствии артиста и его госпитализации.
Ряд СМИ, ссылаясь на источники, распространили информацию о проблемах с давлением у народного артиста. Однако сам Юрий Антонов в комментарии для ТАСС опроверг эти данные.
Певец подчеркнул, что чувствует себя хорошо и не нуждался в медицинской помощи. Причиной срыва выступления он назвал исключительно технические обстоятельства.
Ранее оргкомитет фестиваля также указывал на технические причины отмены.
В начале августа Юрий Антонов обращался к врачам из-за травмы нижних конечностей. Как сообщил близкий друг артиста, поэт Владимир Ильичёв, музыкант периодически испытывает дискомфорт в ногах.