Матвиенко о Евровидении и Интервидении: раскрыта ключевая разница

Народный артист России Игорь Матвиенко, представляющий страну в жюри международного конкурса "Интервидение", указал на принципиальное отличие этого проекта от "Евровидения".

Композитор отметил в разговоре с ТАСС, что европейский конкурс активно использует глобальные тренды, включая гендерную повестку.

В отличие от этого, "Интервидение" ставит перед собой иную цель. Конкурс призван дать участникам возможность представить культуру своей страны.

Акцент делается на традиционных и семейных ценностях. Матвиенко уверен, что именно песни, связанные с истинными ценностями, обладают долголетием.

В качестве примера он привёл свою работу "Конь", созданную в соавторстве с Александром Шагановым. По мнению композитора, эта песня отражает глубину русского характера и будет жить долгие годы.

В конкурсе "Интервидение" подтвердили участие представители более 15 стран, включая Китай, Индию, Казахстан и Сербию.