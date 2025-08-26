Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну

Певец Валерий Леонтьев прервал творческую паузу для выступления на фестивале "Новая волна" в Казани не из-за коммерческого интереса, а по личному приглашению композитора Игоря Крутого.

По данным инсайдера, знакомого с ситуацией, распространённая в СМИ информация о баснословном гонораре артиста не соответствует действительности.

Источник подчёркивает, что Леонтьев не испытывает финансовых затруднений и принял решение выступить прежде всего из-за дружеских отношений с организатором фестиваля.

"Валерий Яковлевич приехал на "Новую волну" по дружбе, все эти истории о крупных суммах — слухи. Безусловно, его выступление было оплачено, но основной мотивацией являлись личные отношения", — пишет Telegram-канал "Свита короля".

Сам артист не даёт комментариев относительно своего возвращения на российскую сцену.