Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну

Певец Валерий Леонтьев прервал творческую паузу для выступления на фестивале "Новая волна" в Казани не из-за коммерческого интереса, а по личному приглашению композитора Игоря Крутого.
По данным инсайдера, знакомого с ситуацией, распространённая в СМИ информация о баснословном гонораре артиста не соответствует действительности.
Источник подчёркивает, что Леонтьев не испытывает финансовых затруднений и принял решение выступить прежде всего из-за дружеских отношений с организатором фестиваля.
"Валерий Яковлевич приехал на "Новую волну" по дружбе, все эти истории о крупных суммах — слухи. Безусловно, его выступление было оплачено, но основной мотивацией являлись личные отношения", — пишет Telegram-канал "Свита короля".
Сам артист не даёт комментариев относительно своего возвращения на российскую сцену.