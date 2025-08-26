Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Валерий Леонтьев: личное приглашение или баснословный гонорар? Правда о возвращении на Новую волну

0:57
Правда ТВ

Певец Валерий Леонтьев прервал творческую паузу для выступления на фестивале "Новая волна" в Казани не из-за коммерческого интереса, а по личному приглашению композитора Игоря Крутого.

По данным инсайдера, знакомого с ситуацией, распространённая в СМИ информация о баснословном гонораре артиста не соответствует действительности.

Источник подчёркивает, что Леонтьев не испытывает финансовых затруднений и принял решение выступить прежде всего из-за дружеских отношений с организатором фестиваля.

"Валерий Яковлевич приехал на "Новую волну" по дружбе, все эти истории о крупных суммах — слухи. Безусловно, его выступление было оплачено, но основной мотивацией являлись личные отношения", — пишет Telegram-канал "Свита короля".

Сам артист не даёт комментариев относительно своего возвращения на российскую сцену.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.