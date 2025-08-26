Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Села в лужу: Цыганова жёстко прошлась по Пугачёвой из-за Вакарчука

1:06
Правда ТВ

Певица Вика Цыганова позволила себе резкую критику в адрес Аллы Пугачёвой. Поводом стал комментарий примадонны в поддержку лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

В своём Telegram-канале Цыганова назвала этот шаг Пугачёвой крайне неудачным. По её мнению, таким образом артистка "села в лужу".

Цыганова напомнила, что Вакарчук, несмотря на статус национальной легенды, сталкивается с критикой на Украине. Она предположила, что Пугачёва не в курсе реального положения дел.

Артистка уверена, что примадонна демонстрирует пренебрежение к простым людям.

"На самом деле, ей глубоко плевать на "рабов и холопов". Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звёзд сможет влюбить в себя публику", — написала певица.

По словам Цыгановой, некоторые уехавшие звёзды пытаются спешно изменить свою позицию, но Пугачёва продолжает упорствовать.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
