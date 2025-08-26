Цена счастья: раскрыты траты на свадьбу Муцениеце и Дранги

Крупная сумма была потрачена на организацию торжества известных артистов. Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги могла обойтись в шесть миллионов рублей.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, мероприятие прошло на территории элитного яхт-клуба в центре Москвы. Только аренда всего комплекса с охраняемой территорией стоила около одного миллиона рублей.

На подготовку праздника, включая работу ведущего, фотографов и предсвадебную фотосессию, было направлено порядка трёх миллионов рублей.

Декор банкетного зала оценили в полмиллиона, а стоимость угощений для гостей составила около 1,5 миллиона.

Среди приглашённых присутствовали коллеги и друзья пары, в том числе актриса Евгения Осипова. По данным источника, к алтарю невесту сопровождал отец жениха — Юрий Петрович Дранга.