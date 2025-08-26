Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Культурный бойкот не выход: Вуди Аллен гневно ответил на претензии Украины

1:02
Правда ТВ

Американский режиссёр Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины, связанную с его участием в Московской неделе кино.

В интервью The Guardian кинематографист подчеркнул важность сохранения художественного диалога, несмотря на политические разногласия.

Он заявил, что прекращение культурного обмена не является решением проблем.

Одновременно Аллен чётко дистанцировался от действий России в контексте украинского конфликта, заявив, что президент Владимир Путин "совершенно неправ".

Ранее Национальный театр имени Заньковецкой во Львове отменил показ мюзикла режиссёра "Пули над Бродвеем" в знак протеста против его участия в российском фестивале.

Также в ответ на эту ситуацию американского режиссёра внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"* с формулировкой "публичная поддержка российской агрессии".

* сайт "Миротворец" признан террористическим и запрещён в России

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.