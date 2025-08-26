Культурный бойкот не выход: Вуди Аллен гневно ответил на претензии Украины

Правда ТВ

Американский режиссёр Вуди Аллен прокомментировал критику со стороны Украины, связанную с его участием в Московской неделе кино.

В интервью The Guardian кинематографист подчеркнул важность сохранения художественного диалога, несмотря на политические разногласия.

Он заявил, что прекращение культурного обмена не является решением проблем.

Одновременно Аллен чётко дистанцировался от действий России в контексте украинского конфликта, заявив, что президент Владимир Путин "совершенно неправ".

Ранее Национальный театр имени Заньковецкой во Львове отменил показ мюзикла режиссёра "Пули над Бродвеем" в знак протеста против его участия в российском фестивале.

Также в ответ на эту ситуацию американского режиссёра внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец"* с формулировкой "публичная поддержка российской агрессии".

* сайт "Миротворец" признан террористическим и запрещён в России