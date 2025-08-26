Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте

1:12
Правда ТВ

В Казани продолжается международный музыкальный фестиваль "Новая волна", где одним из главных событий стало неожиданное выступление 76-летнего Валерия Леонтьева.

Народный артист России, ранее объявивший о завершении карьеры, поддался на уговоры продюсера Игоря Крутого и вышел на сцену после длительного перерыва.

Леонтьев представил программу из пяти знаковых песен, продемонстрировав профессиональную подготовку и прекрасную физическую форму.

Во время саундчека артист провёл полноценную репетицию с подтанцовкой, не экономя силы. Его серьёзный подход к выступлению был заметен уже на этапе подготовки.

Зрители встретили легенду отечественной эстрады овациями. Во время исполнения зал неоднократно прерывал песни возгласами "Браво" и забрасывал сцену цветами.

Леонтьев эмоционально отреагировал на тёплый прием, по-доброму пошутив о щедрости публики.

После завершения программы зрители аплодировали стоя и отказывались отпускать артиста, крича о том, как сильно скучали по его выступлениям. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.