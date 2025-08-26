76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте

Правда ТВ

В Казани продолжается международный музыкальный фестиваль "Новая волна", где одним из главных событий стало неожиданное выступление 76-летнего Валерия Леонтьева.

Народный артист России, ранее объявивший о завершении карьеры, поддался на уговоры продюсера Игоря Крутого и вышел на сцену после длительного перерыва.

Леонтьев представил программу из пяти знаковых песен, продемонстрировав профессиональную подготовку и прекрасную физическую форму.

Во время саундчека артист провёл полноценную репетицию с подтанцовкой, не экономя силы. Его серьёзный подход к выступлению был заметен уже на этапе подготовки.

Зрители встретили легенду отечественной эстрады овациями. Во время исполнения зал неоднократно прерывал песни возгласами "Браво" и забрасывал сцену цветами.

Леонтьев эмоционально отреагировал на тёплый прием, по-доброму пошутив о щедрости публики.

После завершения программы зрители аплодировали стоя и отказывались отпускать артиста, крича о том, как сильно скучали по его выступлениям.