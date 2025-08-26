Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Уйдёт эпоха? Алла Пугачёва может потерять имя

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рискует утратить исключительные права на товарный знак "Алла Борисовна".

Согласно данным Роспатента, действие регистрации истекает 25 апреля 2026 года, если артистка не продлит его заблаговременно.

Товарный знак был первоначально зарегистрирован в 1997 году и неоднократно продлевался.

Под этим брендом могут производиться разнообразные товары: от одежды и головных уборов до алкогольных напитков и табачных изделий, а также оказываться образовательные и туристические услуги.

Напомним, что с октября 2022 года Пугачёва проживает за границей. Её отъезд вызвал широкий общественный резонанс, на который артистка ответила резкими заявлениями в социальных сетях.

Несмотря на временное возвращение в ноябре 2023 года для записи новых композиций, певица вскоре вновь покинула Россию. Вопрос продления товарного знака остаётся открытым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
