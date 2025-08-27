Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением

В России заметно упали цены на популярную подержанную иномарку — Kia Rio. Об этом сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его данным, сильнее всего подешевели машины 2020 и 2021 годов выпуска — на 10 и 14 процентов. Теперь их средняя цена составляет 1,4 и 1,49 миллиона рублей. Авто 2022 года упали в цене на 7 процентов, 2019-го — на 8, а модели 2017-2018 годов — примерно на 6-7 процентов. Машины старше 2016 года сегодня можно купить дешевле миллиона.

В среднем Kia Rio с пробегом за год подешевела на 8 процентов. Эксперт объясняет это тем, что большая часть таких машин поступает на рынок после работы в такси.

При этом спрос на подержанные автомобили в целом растет. В июле продажи увеличились на 21 процент и составили почти 570 тысяч машин. Kia Rio по-прежнему остается самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
