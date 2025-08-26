Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США

The Wall Street Journal пишет, что Киев пытается сопротивляться давлению Вашингтона, который требует завершения конфликта. В издании отмечают: удары по российским нефтеперерабатывающим заводам дают Украине политический инструмент, чтобы отстаивать свою позицию перед президентом Дональдом Трампом.

Американский лидер, по данным газеты, предлагает пойти на уступки Москве по ряду требований, и именно это вызывает недовольство украинских властей.

Напомню, еще весной Пентагон ограничил использование Киевом ракет ATACMS для ударов по территории России. Однако Украина продолжает добиваться расширения их применения.

При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что Трамп готов снять запрет на дальнобойное оружие. По его словам, это может ускорить мирный процесс.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга