Тимати снова в долгах: приставы взялись за рэпера из-за коммуналки – что случилось?

Известный российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) вновь столкнулся с судебными проблемами из-за неуплаты коммунальных услуг.

Согласно официальной информации, опубликованной ТАСС со ссылкой на судебные документы, в отношении артиста начата процедура принудительного взыскания накопившейся задолженности.

Это не первый случай, когда рэпер оказывается в должниках по квартплате. Ранее Фонд капитального ремонта Москвы уже обращался в суд с аналогичными исками к исполнителю.

Точная сумма текущей задолженности и размер начисленных пеней не разглашаются. Известно лишь, что судебные приставы уже приступили к работе по взысканию долга с артиста.

Ранее представители рэпера утверждали, что все спорные вопросы с коммунальными службами решаются в рабочем порядке.