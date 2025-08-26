Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Цены на борщевой набор ведут себя странно: исследование показало неожиданное

В России этим летом заметно подешевели овощи первой необходимости — капуста, картофель и морковь. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли и исследовательской компании NTech.

Лидером падения цен стала белокочанная капуста — минус 38 процентов к прошлому году. В магазинах килограмм стоит около 29 рублей. Картофель подешевел на 16 процентов — до 35 рублей, морковь — на 10 процентов, до 37 рублей.

А вот с луком и свеклой ситуация иная. Лук в среднем стоит те же 38 рублей, что и год назад, а свекла подорожала на 9 процентов и теперь продается по 49 рублей.

Тренд подтверждают и общие данные мониторинга: в среднем по стране капуста дешевле на треть, картофель — на 3 процента, морковь — на 2. Но лук и свекла прибавили в цене.

Из фруктов снизились цены на виноград и нектарины, а вот яблоки подорожали. Причина, по словам экспертов, в неурожае прошлого года из-за заморозков. Хотя уже в августе цены на них начали понемногу идти вниз.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
