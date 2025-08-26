ЕС готов ломать союзников: Венгрию и Словакию подталкивают к новым санкциям против России

Евросоюз готовится к новому, 19-му пакету санкций против России и ищет пути убедить скептиков. По данным издания Politico, речь идет о Венгрии и Словакии. Эти страны традиционно выступают против расширения ограничений, но дипломаты уверены, что смогут надавить и добиться единогласной поддержки.

Европейский источник напомнил, что и раньше Братислава и Будапешт пытались возражать, однако в итоге все пакеты санкций принимались. Сейчас в ЕС всё чаще признают, что основные жесткие меры против Москвы фактически вводят США, а Европа действует менее решительно.

Обсуждение нового пакета уже началось, и союз ищет способы преодолеть сопротивление двух стран.