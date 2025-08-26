Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ЕС готов ломать союзников: Венгрию и Словакию подталкивают к новым санкциям против России

0:48
Правда ТВ

Евросоюз готовится к новому, 19-му пакету санкций против России и ищет пути убедить скептиков. По данным издания Politico, речь идет о Венгрии и Словакии. Эти страны традиционно выступают против расширения ограничений, но дипломаты уверены, что смогут надавить и добиться единогласной поддержки.

Европейский источник напомнил, что и раньше Братислава и Будапешт пытались возражать, однако в итоге все пакеты санкций принимались. Сейчас в ЕС всё чаще признают, что основные жесткие меры против Москвы фактически вводят США, а Европа действует менее решительно.

Обсуждение нового пакета уже началось, и союз ищет способы преодолеть сопротивление двух стран.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.