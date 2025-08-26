Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники

С 1 сентября в торговых центрах по всей стране могут остановиться эскалаторы и траволаторы. Дело в том, что у всех действующих сертификатов заканчивается срок, а пройти новое освидетельствование по правилам бизнес не может. Просто нет аккредитованных организаций, которые имели бы право это делать, пишет "Коммерсантъ"

В Союзе торговых центров предупреждают: формально владельцы обязаны остановить технику. Это десятки устройств в каждом комплексе. Аналогичная проблема есть и в бизнес-центрах, и в медучреждениях. Всего в России — около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов и еще 10 тысяч подъемных платформ.

Эксперты называют ситуацию правовым тупиком. Вице-президент СТЦ Павел Люлин говорит, что это может вызвать социальное напряжение и проблемы у арендаторов. Руководитель Российского лифтового объединения Петр Харламов считает, что помочь может переходный период до 2027 года. Тогда проверки можно будет временно проводить по старым правилам.

Ростехнадзор уже готовит документ, но пока ответа на запрос бизнес-сообщества нет.