Террорист на дереве: неожиданный эпизод громкого процесса по делу "Крокуса"

На процессе по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" свидетели раскрывают новые детали. Один из очевидцев рассказал, что после погони одного из террористов пришлось снимать с дерева. Мужчина отказывался слезать, и дерево спилили.

Сотрудники ДПС подтвердили, что после атаки преступники пытались уйти на машине. Авто выехало на встречку и врезалось в другую машину. После этого четверо террористов убежали в лес.

Ранее в суде сообщили, что во время побега один из нападавших специально сбил детей на парковке. Пострадали брат и сестра — восьмилетний Илья и 11-летняя Ирина Толпыкины. У мальчика тяжёлые травмы, в том числе открытая черепно-мозговая.

Напомню, теракт в "Крокусе" произошёл в марте 2024 года. Погибли 149 человек, пострадали более 500. Ответственность взяла группировка "Вилаят Хорасан", запрещённая в России. Следствие считает, что атака была организована по заказу Киева, но Украина это отрицает.

