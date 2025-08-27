Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Радость на час — морщины на годы: вот что разрушает молодость

Эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская рассказала, какие продукты одновременно приносят радость и ускоряют старение организма. По ее словам, шоколад и еда с углеводами повышают уровень серотонина и дофамина, благодаря чему человек чувствует удовольствие. Но этот эффект кратковременный, и главная опасность кроется в количестве.

Даже полезные продукты при переедании запускают процессы старения. Особенно вредно злоупотреблять сладостями — это резко повышает уровень сахара в крови и нарушает микробиом кишечника, что напрямую отражается на сосудах.

Рождественская отметила: горький шоколад из натуральных какао-бобов в умеренных дозах может быть полезен, почти как витамин. Но важно соблюдать меру и сочетать сладости с физической активностью, чтобы сохранить здоровье и молодость.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
