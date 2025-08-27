Вейпы травят медленнее, но вернее: почему их вред может быть смертельным

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что электронные сигареты нельзя считать безопасной заменой обычных. Более того, по его словам, вейпы представляют даже большую угрозу для здоровья.

Врач объяснил: в составе жидкости есть этиленгликоль — токсичное вещество, которое применяют в автомобильных аккумуляторах, чтобы они не замерзали. При нагреве оно превращается в пар, который вдыхает человек.

Кондрахин подчеркнул, что вред может проявиться не сразу. Легкие повреждаются постепенно, и через несколько лет последствия становятся неизбежными. Он назвал вейпы "крайне опасной вещью" и предупредил, что их регулярное использование в прямом смысле слова "выкуривает" легкие.



