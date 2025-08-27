Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Болезни сердца подкрадываются раньше, чем кажется: чем россияне рискуют уже в 20 лет

Кардиолог Андрей Кондрахин напомнил: проблемы с сердцем могут начаться уже в 20 лет. Главные враги здоровья — диабет, ожирение, алкоголь, курение и последствия инфекций, в том числе гриппа.

По словам врача, мужчины подвержены риску больше. Виной тому образ жизни и гормональный фон. Тестостерон сам по себе усиливает тромбообразование. В сочетании со стрессом, хронической усталостью и недосыпом это особенно опасно. Чаще всего такие проблемы встречаются у молодых людей, активно занимающихся спортом.

Кондрахин подчеркнул, что болезни сердца встречаются даже у 25-летних, особенно если с подросткового возраста были вредные привычки.

Выход один — регулярные обследования. Кардиолог советует всем проходить диспансеризацию, а после 40 лет делать это обязательно, чтобы вовремя заметить первые признаки болезни.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
