Осенью грядки можно оживить без удобрений: эти три сидерата творят чудеса с почвой

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

После сбора урожая почва теряет плодородие, и восстановить его помогут сидераты. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что лучше всего высевать бобовые культуры.

Она советует не ограничиваться одним видом, а сажать сразу три — например, люпин, фацелию и горчицу. Засеять их можно полосами по всей грядке. Так каждая культура отдаст земле свой набор питательных веществ.

Главное достоинство бобовых — они обогащают грунт азотом, а мощные корни делают его рыхлым. Кроме того, растения привлекают микоризу — грибы, которые помогают формировать здоровую микробиоту почвы.

Когда сидераты подрастут до 5-7 сантиметров, грядки нужно перекопать. Тогда к следующему сезону земля будет насыщена полезными веществами и готова к новым посадкам.