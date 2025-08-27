Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Осенью грядки можно оживить без удобрений: эти три сидерата творят чудеса с почвой

0:55
Правда ТВ

После сбора урожая почва теряет плодородие, и восстановить его помогут сидераты. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что лучше всего высевать бобовые культуры.

Она советует не ограничиваться одним видом, а сажать сразу три — например, люпин, фацелию и горчицу. Засеять их можно полосами по всей грядке. Так каждая культура отдаст земле свой набор питательных веществ.

Главное достоинство бобовых — они обогащают грунт азотом, а мощные корни делают его рыхлым. Кроме того, растения привлекают микоризу — грибы, которые помогают формировать здоровую микробиоту почвы.

Когда сидераты подрастут до 5-7 сантиметров, грядки нужно перекопать. Тогда к следующему сезону земля будет насыщена полезными веществами и готова к новым посадкам.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.