Автоподстава за секунду: новая схема оставляет водителей без шансов

0:56
Правда ТВ

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о самых популярных схемах автоподстав. По его словам, мошенники часто действуют при перестроении: зажимают водителя в "коробку" и вынуждают его совершить маневр, после чего подставляют свой автомобиль. В итоге доказать невиновность почти невозможно.

Есть и другой трюк — машина впереди резко включает заднюю передачу и врезается в жертву, а водитель заявляет, что именно в него въехали.

Попов советует простое средство защиты — видеорегистратор. Он подчеркивает, что это лучший подарок для любого автомобилиста. Эксперт отмечает: аферисты обычно давят психологически и предлагают решить вопрос на месте, иногда даже звонят "страховому агенту".

По его словам, избежать проблем можно только одним способом — строго следовать правилам и не поддаваться на провокации.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
