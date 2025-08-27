ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам

Ученые переписали представления об истории исчезновения неандертальцев. Французский палеоантрополог Людовик Слимак вместе с коллегами еще в 2015 году нашел в пещере Гротт Мандрэн на юге Франции челюсть, а позже и другие кости неандертальца возрастом около 42 тысяч лет. Этому последнему представителю рода дали имя Торин — в честь героя Толкина, символа угасшей династии.

Недавно специалисты расшифровали его ДНК. Выяснилось, что этот неандерталец и его предки жили изолированно почти 50 тысяч лет. Они не обменивались генами ни с другими группами неандертальцев, ни с современными людьми, которые в то время обитали совсем рядом.

Генетический анализ показал высокий уровень родственного скрещивания и отсутствие следов смешения с Homo sapiens. Слимак отмечает: находка подтверждает его давнюю гипотезу о том, что неандертальцы Ронской долины были особой группой со своей культурой.

По словам ученого, теперь нужно заново осмыслить процесс исчезновения древних людей. Ведь, как он говорит, поразительно, что целые популяции могли жить в изоляции тысячелетиями, находясь всего в нескольких днях пути друг от друга.