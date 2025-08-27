Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Автосалон против частника: где покупка превращается в минное поле

Покупка машины — дело непростое. Координатор проекта "Карта убитых дорог" Александр Васильев рассказал, какие риски ждут водителей в салоне и при покупке с рук.

Он отметил, что в автосалонах цена авто часто оказывается выше заявленной. Покупателям навязывают страховки, допуслуги и невыгодные кредиты. Для многих это становится шоком и ведет к лишним расходам. При этом, по словам эксперта, найти правдивые отзывы о работе крупных салонов непросто — негатив там быстро "чистят".

Что касается покупки с рук, Васильев считает этот вариант более надежным, если заранее проверить историю машины: пробег, количество владельцев и возможные аварии. В автосервисе за небольшую сумму можно получить подробные данные, которые помогут избежать обмана.

Эксперт предупреждает: если десятилетний автомобиль продают с пробегом всего 150 тысяч километров, скорее всего, это неправда. Настоящее состояние лучше всего выдает износ руля, педалей и салона. А перед сделкой полезно заплатить пару тысяч и осмотреть машину на подъемнике.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
