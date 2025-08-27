Врачи возвращаются в больницы: частным клиникам поставили жёсткий барьер

В 2026 году в России стартует реформа системы обязательного медстрахования. Экономист Владимир Гришин объяснил, что она изменит прежде всего работу частных клиник. Теперь их будут включать в систему ОМС только после отбора по ряду критериев. Важно будет всё: потребность региона в услугах, наличие лицензии, отсутствие нарушений и даже интеграция с федеральными базами данных.

Гришин считает, что это наведение порядка давно назрело. Частные медцентры последние годы перетягивали пациентов у государственных, из-за чего врачи вынуждены были работать по совместительству. После реформы, уверен эксперт, многие медики вернутся на полноценную работу в госбольницы.

Сетевые частные клиники, по его словам, от этого не пострадают — они смогут перепрофилировать филиалы и даже укрепить позиции. Государственные же вернут себе пациентов и часть финансирования.

Для обычных россиян серьёзных изменений не предвидится. Система записи и приёма работает через онлайн-сервисы, и доступность врачей сохранится. Но, как отмечает Гришин, трудности могут возникнуть у тех, кто пользовался корпоративными программами добровольного медстрахования.