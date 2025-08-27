Наклейка на стекле может стоить свободы: за эти надписи реально получить дело

Водителям напомнили: за наклейки и надписи на авто можно получить штраф. Об этом рассказал председатель движения "Автомобилисты России", юрист Виктор Похмелкин.

Он пояснил, что если на машине есть ругательства или надписи с матом, это уже считается нарушением общественного порядка. В отдельных случаях дело может дойти и до уголовного разбирательства.

По словам Похмелкина, наказание грозит и за тексты без мата, если они унижают конкретного человека, национальность или социальную группу. Такие высказывания прямо запрещены законом.

Кроме того, эксперт отметил: если наклейка закрывает обзор, инспекторы могут привлечь водителя уже по правилам дорожного движения. Но на практике на это обращают внимание редко.