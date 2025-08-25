Цена велика, но я верен себе: Валерий Леонтьев объяснил свое возвращение

Валерий Леонтьев объяснил причины своего возвращения на сцену после длительного перерыва.

Выступление на фестивале "Новая волна" в Казани стало для артиста особым событием, которое он посвятил своему близкому другу Игорю Крутому и преданной публике.

Певец в разговоре с mk.ru признался, что цена такого возвращения велика, но он остаётся верен своим принципам.

Леонтьев подчеркнул, что никогда не меняет родину, друзей и своё отношение к зрителям, которые должны получать его выступления "целиком со всей энергией и любовью".

Артист отметил, что для идеального выступления должно совпасть множество факторов: место, люди, обстоятельства и его внутреннее состояние. Именно такое совпадение произошло в Казани, которую Леонтьев назвал "местом силы".

Хотя певец не стал говорить о дальнейших творческих планах, его возвращение на сцену стало одним из самых ожидаемых событий фестиваля.