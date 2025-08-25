Яна Рудковская назвала Диму Билана преемником Валерия Леонтьева

Известный продюсер Яна Рудковская высказала своё мнение о творческих преемниках в российском шоу-бизнесе.

На фестивале "Новая волна" в Казани она назвала Диму Билана артистом, который может заменить Валерия Леонтьева после его ухода со сцены. Об этом пишет "7Дней".

Рудковская отметила, что многие сравнивают Билана с Филиппом Киркоровым, но сама она видит в нём больше сходства с Леонтьевым.

Продюсер подчеркнула, что очень надеется на продолжение выступлений легендарного артиста, но если он всё же решит завершить карьеру, у него есть достойный преемник.

Выступление Леонтьева на "Новой волне" стало особенным событием, поскольку артист ранее объявил о завершении карьеры и согласился выйти на сцену только по личной просьбе Игоря Крутого.

Рудковская поддержала решение Леонтьева вернуться к выступлениям, отметив его важность для отечественной музыкальной индустрии.