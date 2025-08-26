Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Психолог Наталья Морозова объяснила причину усталости после отпуска

1:07
Правда ТВ

Семейный психолог Наталья Морозова объяснила, почему после отпуска многие чувствуют себя ещё более уставшими. По её словам, современный человек стал чувствительнее к своему состоянию, умеет замечать первые признаки выгорания, но нагрузка при этом только растёт.

Главная причина постотпускного стресса — информационная перегрузка и постоянная привязанность к гаджетам. Люди ждут, что технологии облегчат жизнь, но на деле к работе за компьютером добавляется бумажная волокита, и это усиливает усталость.

Морозова отметила, что для настоящей перезагрузки нужна физическая активность: спорт, прогулки, работа на свежем воздухе. Но именно её чаще всего и не хватает.

Эксперт советует заранее планировать отдых, завершать все дела до отпуска, уделять внимание режиму сна и питанию. Она рекомендует во время отдыха отключать телефоны и находить компанию для совместного досуга. Это помогает легче вернуться к рабочему ритму без чувства выгорания.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.