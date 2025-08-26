Психолог Наталья Морозова объяснила причину усталости после отпуска

Семейный психолог Наталья Морозова объяснила, почему после отпуска многие чувствуют себя ещё более уставшими. По её словам, современный человек стал чувствительнее к своему состоянию, умеет замечать первые признаки выгорания, но нагрузка при этом только растёт.

Главная причина постотпускного стресса — информационная перегрузка и постоянная привязанность к гаджетам. Люди ждут, что технологии облегчат жизнь, но на деле к работе за компьютером добавляется бумажная волокита, и это усиливает усталость.

Морозова отметила, что для настоящей перезагрузки нужна физическая активность: спорт, прогулки, работа на свежем воздухе. Но именно её чаще всего и не хватает.

Эксперт советует заранее планировать отдых, завершать все дела до отпуска, уделять внимание режиму сна и питанию. Она рекомендует во время отдыха отключать телефоны и находить компанию для совместного досуга. Это помогает легче вернуться к рабочему ритму без чувства выгорания.