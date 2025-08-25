Аврора Киба опубликовала новое селфи с Григорием Лепсом

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба продолжает делиться подробностями своих отношений с известным певцом.

В социальных сетях она опубликовала новое совместное селфи, на котором пара улыбается, глядя в камеру. Лепс нежно прижимает к себе молодую возлюбленную.

Киба также поделилась материалами с концерта певца в Доброграде. Особенное внимание привлёк видеофрагмент, где она активно подпевает Лепсу во время исполнения песни "Я счастливый".

Этот ролик девушка подписала "Самый главный фанат", демонстрируя свою поддержку жениху.

Несмотря на то, что с момента объявления отношений прошёл уже год, пара продолжает оставаться в центре внимания общественности. Многие до сих пор обсуждают 44-летнюю разницу в возрасте между влюблёнными.

Аврора последовательно опровергает обвинения в корыстных мотивах, указывая на своё собственное обеспеченное происхождение и раздельный бюджет с Лепсом.

При этом пара активно готовится к предстоящей свадьбе, а сама Киба недавно призналась, что видит себя матерью двоих детей.