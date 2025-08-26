Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки

Педиатр Кирилл Константинов развеял популярный миф о жвачке. Он пояснил, что даже если случайно проглотить резинку, никакой опасности для здоровья нет — организм спокойно выводит её естественным путём.

Врач отметил, что повода для паники нет. Проблемы могут возникнуть только в редких случаях, если проглочен слишком большой кусок и он застрянет. Но даже тогда речь идёт скорее о механическом препятствии, а не о токсичности продукта.

Константинов подчеркнул, что жевательная резинка относится к пищевым продуктам, а не к инородным телам. Организм способен справиться с её переработкой за счёт кислот, щёлочи и естественных бактерий в желудке. Поэтому, по словам врача, "переживать не нужно".