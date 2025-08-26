Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека

Нарколог Василий Шуров рассказал, что алкоголизм чаще всего выдают мелкие изменения во внешности и поведении. Первые признаки — потеря работы, избегание контактов, неухоженный вид. Человек перестаёт следить за собой: ходит в грязной одежде, не бреется, от него может неприятно пахнуть.

Врач отметил, что со временем проявляются и физиологические изменения. Лицо становится отёчным, на щеках видна сосудистая сетка, нос краснеет. При проблемах с печенью ладони могут желтеть.

Шуров подчеркнул: родственники часто сами усугубляют ситуацию. Они прикрывают близкого, дают деньги, оправдывают его поступки, и тем самым только способствуют развитию зависимости.

Отдельно он предостерёг от увлечения пивом. По словам специалиста, многие считают его безобидным, но именно пивной алкоголизм часто проходит незаметно и приводит к тяжёлым последствиям.