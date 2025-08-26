В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ установить мессенджер Max

В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ устанавливать мессенджер Max. Об этом заявил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что такие действия нарушают Трудовой кодекс, и посоветовал в подобных случаях обращаться в трудовую инспекцию.

Поводом стала история со складским рабочим, которого уволили после того, как он отказался скачать приложение на личный телефон. Он был готов установить его только на другой аппарат с новой сим-картой.

Свинцов отметил: обязанность пользоваться конкретной программой может быть прописана в трудовом договоре, но даже в таком случае нужно проверять законность таких требований. По его словам, при проверке инспекции сотрудника должны восстановить на работе.

Тем временем IT-эксперт Павел Мясоедов добавил, что Apple вряд ли будет предустанавливать Max на свои устройства, так как официально не работает в России. Однако, по его мнению, ретейлеров могут обязать вскрывать коробки и прошивать гаджеты уже после ввоза в страну.



