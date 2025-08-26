Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ установить мессенджер Max

1:08
Правда ТВ

В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ устанавливать мессенджер Max. Об этом заявил зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что такие действия нарушают Трудовой кодекс, и посоветовал в подобных случаях обращаться в трудовую инспекцию.

Поводом стала история со складским рабочим, которого уволили после того, как он отказался скачать приложение на личный телефон. Он был готов установить его только на другой аппарат с новой сим-картой.

Свинцов отметил: обязанность пользоваться конкретной программой может быть прописана в трудовом договоре, но даже в таком случае нужно проверять законность таких требований. По его словам, при проверке инспекции сотрудника должны восстановить на работе.

Тем временем IT-эксперт Павел Мясоедов добавил, что Apple вряд ли будет предустанавливать Max на свои устройства, так как официально не работает в России. Однако, по его мнению, ретейлеров могут обязать вскрывать коробки и прошивать гаджеты уже после ввоза в страну.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.