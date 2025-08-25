Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Подарок на совершеннолетие: дочь Борисовой перенесла подтяжку тела и липоструктурирование

Телеведущая Дана Борисова сделала необычный подарок дочери на совершеннолетие. Она оплатила Полине Аксёновой комплекс пластических операций для достижения "тела мечты".

Медицинские процедуры уже проведены, и сейчас девушка проходит период восстановления. Об этом пишет Woman.ru.

Полина перенесла масштабное вмешательство, которое включало подтяжку тела, изменение формы груди и липоструктурирование. Жир убрали с талии и бедёр, перераспределив его для увеличения ягодиц.

Операция длилась около шести часов, но, по словам звёздной наследницы, прошла практически безболезненно.

Девушка сравнивает текущее вмешательство с предыдущей ринопластикой, называя его "чудом небесным". Сейчас она носит компрессионное белье, которое не снимет даже на день рождения.

Полина уверяет, что достигла желаемого результата и больше не планирует обращаться к пластическим хирургам до 40 лет. Для неё новая внешность стала лучшим подарком на совершеннолетие.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
