Подарок на совершеннолетие: дочь Борисовой перенесла подтяжку тела и липоструктурирование

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Дана Борисова сделала необычный подарок дочери на совершеннолетие. Она оплатила Полине Аксёновой комплекс пластических операций для достижения "тела мечты".

Медицинские процедуры уже проведены, и сейчас девушка проходит период восстановления. Об этом пишет Woman.ru.

Полина перенесла масштабное вмешательство, которое включало подтяжку тела, изменение формы груди и липоструктурирование. Жир убрали с талии и бедёр, перераспределив его для увеличения ягодиц.

Операция длилась около шести часов, но, по словам звёздной наследницы, прошла практически безболезненно.

Девушка сравнивает текущее вмешательство с предыдущей ринопластикой, называя его "чудом небесным". Сейчас она носит компрессионное белье, которое не снимет даже на день рождения.

Полина уверяет, что достигла желаемого результата и больше не планирует обращаться к пластическим хирургам до 40 лет. Для неё новая внешность стала лучшим подарком на совершеннолетие.