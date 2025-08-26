Депутат Анатолий Никитин: копить на достойную пенсию нужно с 35–40 лет

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин считает, что россиянам стоит начинать копить на достойную пенсию уже в 35-40 лет. По его словам, сегодня большинство граждан называют приемлемым размером выплат около 50 тысяч рублей в месяц, тогда как средняя пенсия в стране едва превышает 23 тысячи.

Никитин отметил, что разрыв между ожиданиями и реальностью слишком велик. Сейчас в России больше 40 миллионов пенсионеров, и лишь часть из них продолжает работать. Для остальных вопрос личных накоплений становится критически важным.

По подсчётам депутата, чтобы дополнительно получать хотя бы 25 тысяч рублей в месяц, нужно накопить около 2 миллионов. При нынешней доходности вкладов и облигаций это реально, но многое зависит от ключевой ставки ЦБ.

Он напомнил и о государственных программах долгосрочных сбережений с софинансированием, которые позволяют без сильной нагрузки на бюджет семьи увеличить будущую пенсию. "Главное — начинать формировать подушку безопасности заранее", — подчеркнул Никитин.