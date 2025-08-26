Ветеринары назвали морковь безопасным и полезным лакомством для собак

Наши четвероногие друзья любят вкусные угощения, но не все продукты с нашего стола им подходят. Ветеринары напоминают: виноград и шоколад для собак ядовиты, сыр и хлеб хоть и не опасны, но быстро добавляют лишний вес и могут вызвать проблемы с желудком.

А вот морковь — совсем другое дело. Это простая, дешёвая и при этом полезная лакомка. Она низкокалорийная, хрустит и имеет сладковатый вкус, который нравится большинству собак. Морковь богата бета-каротином, калием, клетчаткой, а также витаминами А, К и В6. Они поддерживают иммунитет, зрение и здоровье кожи, помогают работе сердца и сосудов. Кроме того, сырая морковь полезна для зубов — она очищает и укрепляет дёсны.

Давать морковь можно по-разному: в сыром виде, в виде пюре или слегка отваренной. Но кусочки лучше резать мелко, особенно если собака маленькая, чтобы избежать риска подавиться. Важно помнить: морковь — это добавка, а не полноценный корм, и её доля в рационе не должна превышать 10%.

И ещё совет: не добавляйте масло, соль или специи. Чистая морковь — идеальное и безопасное угощение.