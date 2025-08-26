Оставил права в другой куртке: как выйти из ситуации без лишних проблем

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если водитель забыл права дома, это не значит, что его сразу ждёт крупный штраф. По закону за управление без водительского удостоверения штраф может доходить до 15 тысяч рублей, а машину отправят на штрафстоянку. Но такие меры применяются, если документов у человека вообще нет или он никогда не получал права, пишет NJcar.

Если же удостоверение у водителя есть, просто осталось дома или временно потеряно, всё гораздо проще. Достаточно предъявить паспорт, и инспектор проверит данные по базе. В этом случае штраф минимальный — до 500 рублей. Столько же придётся заплатить и за отсутствие при себе свидетельства о регистрации автомобиля.

Есть нюанс: если за руль садится человек без прав, но с разрешения владельца машины, то штраф получает и водитель (500 рублей), и хозяин — уже 3000. А если этот человек ещё и не вписан в полис ОСАГО, наказание будет ещё жёстче.

Эксперты советуют заранее подстраховаться: в приложении "Госуслуги Авто" можно оформить электронные версии прав и документов на машину. Формально оригиналы всё равно нужны, но цифровые копии часто выручают при проверке.