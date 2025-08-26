Сенатор Наталия Косихина: россияне могут докупить стаж и баллы для страховой пенсии

Сенатор Наталия Косихина уточнила, что возможность "докупить" стаж и баллы рассчитана именно на тех, кому до пенсии не хватает совсем немного. Чаще всего это касается людей с прерывистой трудовой биографией, сезонных работников или тех, кто долгое время трудился без официального оформления.

По её словам, порядок простой: человек обращается в Социальный фонд России и заключает договор об уплате дополнительных страховых взносов. Эти деньги идут в пенсионную систему и учитываются при назначении выплат. Косихина подчеркнула, что такая мера помогает избежать ситуации, когда гражданин по возрасту уже имеет право на пенсию, но из-за нехватки стажа или баллов получить её не может.

Парламентарий также напомнила, что подобная практика уже применяется в регионах, и граждане активно пользуются ею, чтобы не откладывать выход на заслуженный отдых.