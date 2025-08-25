Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов

Американский актёр Марк Дакаскос, известный по культовым боевикам 1990-х годов, поделился своими впечатлениями о российской столице.

В комментарии для iz.ru звезда картин "Только сильнейшие" и "Драйв" признался, что Москва является одним из его любимых городов.

Дакаскос охарактеризовал Россию как прекрасную страну, а Москву — как восхитительный город с большим потенциалом.

Особенно его впечатлили зелень города, уникальная архитектура и местные жители. Актёр отметил открытость и душевность москвичей, подчеркнув их глубокое понимание жизни.

24 августа артист посетил торжественную церемонию открытия Международной недели кино в историческом кинотеатре "Художественный".

Дакаскос, являющийся не только актёром, но и мастером боевых искусств, выразил уверенность в важности разных перспектив и культурного обмена.