"Автостат": за первую неделю продаж продан один "Москвич 8"

Продажи нового лифтбека "Москвич 8" стартовали крайне скромно. Как сообщает "Автостат", за первую неделю дилеры смогли реализовать всего один автомобиль. С 22 июля по стране продано лишь 24 машины.

На заводе "Москвич" уверяют, что такие показатели укладываются в план. Новинка получила 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 лошадиные силы и семиступенчатый "робот" с передним приводом.

Всего за семь месяцев этого года продажи марки составили 8,7 тысячи машин. Лидером остаётся кроссовер "Москвич 3", на него приходится более 80 процентов продаж.

Эксперты считают, что успех "Москвича 8" зависит от цены и грамотного продвижения. Отмечают и интерес покупателей к электрическому "Москвичу 3e", который можно взять со скидкой по госпрограмме.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
