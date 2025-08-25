Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Александр Олешко участвовал в дебютном выступлении Булановой на телевидении

Популярный актёр и телеведущий Александр Олешко сделал неожиданное признание о своей молодости.

Он рассказал об участии в легендарном новогоднем "Голубом огоньке" 1991 года. В то время пятнадцатилетний Олешко был студентом эстрадно-циркового училища.

Именно в этой программе Татьяна Буланова впервые появилась на центральном телевидении. Молодой Александр Олешко участвовал в массовке во время её выступления в студии Останкино.

По его словам, он даже подпевал артистке, находясь в первом ряду подтанцовки.

Актёр отметил, что сознательно не стал участвовать во флешмобе, обсуждающем танцы Булановой. Для него это уже пройденный этап молодости.

Олешко также добавил, что в реальной жизни отличается от экранного образа и начал седеть. Для эфиров он подкрашивает волосы, чтобы не шокировать зрителей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
