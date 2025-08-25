Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Белорусская певица Рита Дакота завершила крупную сделку по продаже столичной недвижимости.

По данным SHOT, артистка реализовала сразу четыре объекта в элитных жилых комплексах Москвы. Суммарная стоимость проданных лотов оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

В список вошли апартаменты на Шелепихинской набережной и три помещения в "Савеловском Сити". Также певица продала свой автомобиль BMW X6.

В собственности у исполнительницы остались лишь кладовое помещение и парковочное место.

Недавно Дакота в резкой форме опровергла утверждения, что стыдится российского паспорта. Певица напомнила, что является белорусской по происхождению, а гражданство РФ получила по мужу и дочери.

Артистка подчеркнула, что имеет все необходимые документы для работы в странах своего проживания.