Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину

0:56
Правда ТВ

Белорусская певица Рита Дакота завершила крупную сделку по продаже столичной недвижимости.

По данным SHOT, артистка реализовала сразу четыре объекта в элитных жилых комплексах Москвы. Суммарная стоимость проданных лотов оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

В список вошли апартаменты на Шелепихинской набережной и три помещения в "Савеловском Сити". Также певица продала свой автомобиль BMW X6.

В собственности у исполнительницы остались лишь кладовое помещение и парковочное место.

Недавно Дакота в резкой форме опровергла утверждения, что стыдится российского паспорта. Певица напомнила, что является белорусской по происхождению, а гражданство РФ получила по мужу и дочери.

Артистка подчеркнула, что имеет все необходимые документы для работы в странах своего проживания.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.