Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне

Певица Лолита Милявская дала эмоциональную оценку собственному выступлению на фестивале в Казани.

По словам блогера Олега Пилягина, артистка расплакалась за кулисами сразу после выхода со сцены. Она строго осудила свою работу, заявив, что пела фальшиво и не смогла собраться.

Однако зрительный зал отреагировал совершенно иначе. Пилягин и его подписчики сошлись во мнении, что выступление было бесподобным.

Блогер отметил, что Милявская стала первым артистом за три дня, кому удалось поднять весь зал и сорвать настоящие овации.

На этом драматизм события не закончился. Певица Виктория Цыганова в тот же день обрушилась с критикой на организацию всего фестиваля.

Она заявила, что из конкурса молодых талантов устроили настоящий "голубой шабаш".