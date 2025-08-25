Лолита Милявская расплакалась из-за выступления на Новой волне

Певица Лолита Милявская дала эмоциональную оценку собственному выступлению на фестивале в Казани.
По словам блогера Олега Пилягина, артистка расплакалась за кулисами сразу после выхода со сцены. Она строго осудила свою работу, заявив, что пела фальшиво и не смогла собраться.
Однако зрительный зал отреагировал совершенно иначе. Пилягин и его подписчики сошлись во мнении, что выступление было бесподобным.
Блогер отметил, что Милявская стала первым артистом за три дня, кому удалось поднять весь зал и сорвать настоящие овации.
На этом драматизм события не закончился. Певица Виктория Цыганова в тот же день обрушилась с критикой на организацию всего фестиваля.
Она заявила, что из конкурса молодых талантов устроили настоящий "голубой шабаш".