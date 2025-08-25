Овальный кабинет показал свою Украину: почему она не совпадает с действительностью

Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не отражает реальную ситуацию на фронте. По его словам, она показывает лишь те успехи, которые Киев демонстрирует Западу в рамках пропаганды, чтобы скрыть собственные потери.

Ганчев подчеркнул, что все попытки контрнаступлений быстро пресекаются российскими подразделениями, и поэтому говорить об объективности карты нельзя.

Напомню, встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС прошла 18 августа. Британские СМИ сообщили, что в кабинете выставили карту Украины, где восточные территории были отмечены розовым цветом — как зоны под контролем России. Позже замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино показал фото с этой картой. Зеленский же поблагодарил американского президента и пообещал забрать её на Украину.