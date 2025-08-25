Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Овальный кабинет показал свою Украину: почему она не совпадает с действительностью

Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
1:04
Правда ТВ

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что карта Украины, выставленная в Овальном кабинете Белого дома во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не отражает реальную ситуацию на фронте. По его словам, она показывает лишь те успехи, которые Киев демонстрирует Западу в рамках пропаганды, чтобы скрыть собственные потери.

Ганчев подчеркнул, что все попытки контрнаступлений быстро пресекаются российскими подразделениями, и поэтому говорить об объективности карты нельзя.

Напомню, встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС прошла 18 августа. Британские СМИ сообщили, что в кабинете выставили карту Украины, где восточные территории были отмечены розовым цветом — как зоны под контролем России. Позже замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино показал фото с этой картой. Зеленский же поблагодарил американского президента и пообещал забрать её на Украину.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.