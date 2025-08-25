Виктория Цыганова раскритиковала Киркорова и Лолиту за балаган на Новой волне

Известная певица Виктория Цыганова вновь позволила себе резкие высказывания в адрес коллег. На этот раз объектом её критики стал фестиваль "Новая волна" в Казани и его ключевые участники.
В своём Telegram-канале артистка не стеснялась в выражениях, назвав мероприятие "торжеством безвкусицы" и "балаганом".
Основной гнев Цыгановой вызвало выступление Филиппа Киркорова. Она утверждает, что король эстрады едва держался на ногах за кулисами.
Певица также прокомментировала его песню и ностальгию по Юрмале. Цыганова в язвительной форме предложила Киркорову покинуть Россию и отправиться к Алле Пугачёвой.
Не избежала критики и Лолита Милявская. Её образ в спортивных штанах Цыганова назвала уникальным образцом пошлости, высмеяв обещание артистки о приличном выступлении.