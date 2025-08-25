С 1 сентября в России вступают в силу новые правила расчёта зарплат и ночных смен

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила в сфере труда и расчётов. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Главное изменение касается оплаты ночных смен. Теперь федерально закреплено: надбавка должна быть не меньше 20 процентов от часовой ставки.

Меняются и правила подсчёта среднего заработка для отпускных, больничных и компенсаций. В расчёт будут включать премии и надбавки, но исключат больничные, декретные отпуска и простои. Выходное пособие теперь считают по доходам за последние 12 месяцев. По словам депутата, это уберёт споры между работниками и работодателями.

Также утверждены новые типовые формы трудовых договоров, чтобы компании не могли вводить произвольные условия. Важное новшество касается и персональных данных: по требованию Минцифры фирмы должны будут передавать обезличенную информацию в гос­систему.

Изменения ждут и покупателей. Теперь кассовые чеки обязаны содержать форму оплаты и коды магазинов или онлайн-площадок. Это должно упростить подтверждение покупки и решение споров с налоговой.



