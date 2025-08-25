Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Миллион за доступ: что скрывал сайт с досье на каждого россиянина

МВД России закрыло крупнейший сайт с персональными данными граждан
1:02
Правда ТВ

МВД сообщает, что закрыт крупнейший сайт, где в открытом доступе продавались персональные данные россиян. Там были анкеты, паспортные сведения, адреса, места работы, кредитная история и даже доходы. Доступ к базе стоил недешево — иногда больше миллиона рублей в месяц. Подписки перепродавали в даркнете и в телеграм-каналах.

По данным Ирины Волк, владельца ресурса и его помощника уже задержали. Следователи возбудили дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. На счета подконтрольных им компаний только за последние месяцы поступило 66 миллионов рублей.

Правоохранители уточняют: данные для сайта собирали из разных утечек. Ими пользовались не только коллекторы и частные детективы, но и мошенники. Ранее полиция задержала в Петербурге группу, которая через взломанные аккаунты на "Госуслугах" оформила легализацию тысяч мигрантов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
