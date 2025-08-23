Твои дед и отец помогут: продюсер призвал Никиту Преснякова вернуться в Россию

Продюсер Дзюник призывает Никиту Преснякова вернуться в Россию: детали

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник публично призвал Никиту Преснякова вернуться в Россию из Соединённых Штатов.

По его мнению, внук Аллы Пугачёвой принял поспешное решение об отъезде, не владея английским языком на достаточном уровне.

Дзюник подчеркнул, что этот факт серьёзно повлиял на карьеру музыканта в Америке, несмотря на его несомненный талант. Продюсер обратился к Преснякову с прямым посланием, пообещав поддержку со стороны семьи.

"Твои дед и отец помогут двинуться вперёд здесь, на родине", — цитирует Дзюника The VOICE.

Он выразил уверенность, что именно в России артист сможет добиться настоящего признания.

Обращение продюсера последовало вскоре после объявления Преснякова о разводе с супругой Алёной Красновой. Пара, переехавшая в США в 2022 году, объяснила решение расхождением взглядов на будущее.

В настоящее время семья Преснякова разделена между разными странами: его отец продолжает работать в России, а мать Кристина Орбакайте и бабушка Алла Пугачёва покинули страну.