Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Твои дед и отец помогут: продюсер призвал Никиту Преснякова вернуться в Россию

Продюсер Дзюник призывает Никиту Преснякова вернуться в Россию: детали
1:13
Правда ТВ

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник публично призвал Никиту Преснякова вернуться в Россию из Соединённых Штатов.

По его мнению, внук Аллы Пугачёвой принял поспешное решение об отъезде, не владея английским языком на достаточном уровне.

Дзюник подчеркнул, что этот факт серьёзно повлиял на карьеру музыканта в Америке, несмотря на его несомненный талант. Продюсер обратился к Преснякову с прямым посланием, пообещав поддержку со стороны семьи.

"Твои дед и отец помогут двинуться вперёд здесь, на родине", — цитирует Дзюника The VOICE.

Он выразил уверенность, что именно в России артист сможет добиться настоящего признания.

Обращение продюсера последовало вскоре после объявления Преснякова о разводе с супругой Алёной Красновой. Пара, переехавшая в США в 2022 году, объяснила решение расхождением взглядов на будущее.

В настоящее время семья Преснякова разделена между разными странами: его отец продолжает работать в России, а мать Кристина Орбакайте и бабушка Алла Пугачёва покинули страну.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.