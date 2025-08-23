Дочь Урганта бросает Америку: тайное возвращение в Москву и креативные планы

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации

Эрика Кикнадзе, падчерица телеведущего Ивана Урганта, объявила о возвращении в Россию после длительного пребывания за границей.

25-летняя выпускница престижной нью-йоркской Parsons School of Design сообщила о нахождении в Москве через социальные сети.

Молодой специалист в области современного искусства и моды ищет возможности для профессиональной реализации на родине.

В своём обращении Кикнадзе пригласила к сотрудничеству фотографов, видеографов и других креативных специалистов для совместных проектов.

Эрика особо отметила интерес к работе с людьми с нетривиальной внешностью. Она планирует создавать запоминающиеся визуальные проекты в сфере моды и современного искусства.

Кикнадзе обладает значительным международным опытом — с 2015 года она проживала сначала в Лондоне, где изучала живопись, затем в Нью-Йорке.

В последние годы она совмещала жизнь между США и Россией, где совместно с матерью основала студию йоги up2yoga.