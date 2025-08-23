Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дочь Урганта бросает Америку: тайное возвращение в Москву и креативные планы

Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
1:08
Правда ТВ

Эрика Кикнадзе, падчерица телеведущего Ивана Урганта, объявила о возвращении в Россию после длительного пребывания за границей.

25-летняя выпускница престижной нью-йоркской Parsons School of Design сообщила о нахождении в Москве через социальные сети.

Молодой специалист в области современного искусства и моды ищет возможности для профессиональной реализации на родине.

В своём обращении Кикнадзе пригласила к сотрудничеству фотографов, видеографов и других креативных специалистов для совместных проектов.

Эрика особо отметила интерес к работе с людьми с нетривиальной внешностью. Она планирует создавать запоминающиеся визуальные проекты в сфере моды и современного искусства.

Кикнадзе обладает значительным международным опытом — с 2015 года она проживала сначала в Лондоне, где изучала живопись, затем в Нью-Йорке.

В последние годы она совмещала жизнь между США и Россией, где совместно с матерью основала студию йоги up2yoga.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.