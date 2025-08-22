Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Легендарный Вуди Аллен выйдет на связь с Москвой: раскрыты детали уникальной встречи

Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи
0:57
Правда ТВ

Американский режиссёр Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба кинопарка "Москино" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Творческая встреча с легендой мирового кинематографа запланирована на 24 августа. Сессия начнётся в 17:00 по московскому времени при модераторстве режиссёра Фёдора Бондарчука.

В рамках дискуссии Аллен поделится взглядами на искусство кинематографа и профессиональные вызовы. Ожидается обсуждение тем творческого выбора и художественной честности.

Мероприятие пройдёт на площадке Кинозавода "Москино" 24-25 августа. В фестивале примут участие около 80 зарубежных гостей из 20 стран. Среди подтверждённых участников — Эмир Кустурица и Марк Дакаскос.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.