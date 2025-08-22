Легендарный Вуди Аллен выйдет на связь с Москвой: раскрыты детали уникальной встречи

Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи

Американский режиссёр Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба кинопарка "Москино" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Творческая встреча с легендой мирового кинематографа запланирована на 24 августа. Сессия начнётся в 17:00 по московскому времени при модераторстве режиссёра Фёдора Бондарчука.

В рамках дискуссии Аллен поделится взглядами на искусство кинематографа и профессиональные вызовы. Ожидается обсуждение тем творческого выбора и художественной честности.

Мероприятие пройдёт на площадке Кинозавода "Москино" 24-25 августа. В фестивале примут участие около 80 зарубежных гостей из 20 стран. Среди подтверждённых участников — Эмир Кустурица и Марк Дакаскос.