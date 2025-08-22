Мне противно делить мужчину: Ксения Бородина поделилась откровением о любовницах

Телеведущая Ксения Бородина жёстко высказалась о женщинах, которые осознанно встречаются с женатыми мужчинами.
В эфире своего шоу "Открытый приём" она подвергла критике практику таких отношений. Бородина заявила, что подобные ситуации часто свидетельствуют о проблемах с самооценкой.
Она подчеркнула, что не может понять мотивацию женщин, которые соглашаются на роль любовницы.
Особое внимание телеведущая уделила гигиеническому аспекту таких связей. Её крайне смущает перспектива делить интимную жизнь мужчины с другой женщиной.
Бородина также осудила попытки любовниц перекладывать всю ответственность на мужчин. По её мнению, взрослая женщина должна полностью осознавать последствия своих действий.
Телеведущая пришла к выводу, что до тех пор пока брак официально не расторгнут, любые отношения с женатым мужчиной являются морально неприемлемыми.