Мне противно делить мужчину: Ксения Бородина поделилась откровением о любовницах

Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущая Ксения Бородина жёстко высказалась о женщинах, которые осознанно встречаются с женатыми мужчинами.

В эфире своего шоу "Открытый приём" она подвергла критике практику таких отношений. Бородина заявила, что подобные ситуации часто свидетельствуют о проблемах с самооценкой.

Она подчеркнула, что не может понять мотивацию женщин, которые соглашаются на роль любовницы.

Особое внимание телеведущая уделила гигиеническому аспекту таких связей. Её крайне смущает перспектива делить интимную жизнь мужчины с другой женщиной.

Бородина также осудила попытки любовниц перекладывать всю ответственность на мужчин. По её мнению, взрослая женщина должна полностью осознавать последствия своих действий.

Телеведущая пришла к выводу, что до тех пор пока брак официально не расторгнут, любые отношения с женатым мужчиной являются морально неприемлемыми.