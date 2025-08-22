Иосиф Пригожин нервничал так, что уснул: Валерия рассказала о неловкой истории из начала их отношений

Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви

Певица Валерия в гостях у шоу "Пара нормальных" Анны Хилькевич и Артура Мартиросяна рассказала о неловком эпизоде из начала своих отношений с продюсером Иосифом Пригожиным.

Решающее объяснение произошло во время рабочей поездки в Голландию. За ужином в ресторане Пригожин сделал возлюбленной официальное признание в любви.

По словам Валерии, момент оказался крайне неловким. Продюсер нервничал так сильно, что покрылся испариной, а певице стало искренне жаль его смущения.

Чтобы разрядить обстановку, Пригожин пригласил Валерию в свой номер для неформального общения. Однако пока артистка заваривала чай, продюсер неожиданно уснул от перенесённого волнения.

Проснувшись позже один, он немедленно перезвонил Валерии. Тот ночной телефонный разговор стал переломным моментом в их отношениях.

Несмотря на изначальную настороженность певицы, настойчивость и искренние чувства Пригожина в итоге растопили её сердце. Сейчас пара находится в браке уже 21 год.